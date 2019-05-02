Фильм «Курск» получил прокатное удостоверение Министерства культуры

Министерство культуры РФ в минувший понедельник предоставило прокатное удостоверение фильму «Курск», снятом при совместном производстве Бельгии и Люксембурга. Режиссером стал Томас Винтерберг. Продюсерской компания стала EuropaCorp под руководством Люка Бессона.

Фильм снят о катастрофе подводной лодки «Курск», находившейся в Баренцевом море в 175 км от Североморска. Атомный реактор был спущен на воду в середине мая 1994 года. Взрыв произошел 12 августа 2000 года. 13 августа подлодка была обнаружена на глубине 108 метров.

На борту находилось 118 членов экипажа. В живых не осталось никого. После взрыва боезапаса на подводной лодке Б-37 в 1962 году, эта авария стала второй по количеству жертв в послевоенной истории страны подводного флота.

Основой сюжету фильма послужила книга Роберта Мура «Время умирать: нерассказанная история трагедии «Курска», вышедшая через два года после катастрофы. Главными актёрами картины стали Колин Ферт, Маттиас Шонартс, Леа Сейду и другие.

EuropaCorp сообщила, перед съёмками картины была досконально изучена трагедия, а картина была снята деликатно и большим тактом. Этот фильм посвящён храбрости и стойкости российских подводников. Это трагедия, объединившая совершенно разных людей.

Премьера фильма состоялась в сентябре прошлого года на Международном фестивале. Проходившем в Торонто. Стало известно и том, что картину выпустят в прокат уже 27 июня. Возрастные ограничения 16+.