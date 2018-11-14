«Маска на лице враг спокойствию»: депутат предлагает ограничить ношение медицинских масок в России

Депутат Владимир Петров (Заксобрание Ленинградской области) предлагает ограничить ношение медицинских масок в России. По мнению политика, «маска на лице враг спокойствию». Об этом информирует издание News.ru.

С инициативным предложением выступил депутат Владимир Петров. Он предлагает регламентировать нормы ношения медицинских масок. Автор проекта предлагает надевать респираторные средства защиты лишь в конкретных случаях – когда, человек без маски может стать причиной нанесения вреда здоровью других людей. В противных случаях ношение медицинской маски несет в себе угрозу для общества, так как этой лазейкой могут воспользоваться лица с преступными помыслами.

Депутат предлагает ограничить места, в которых можно будет носить медицинские маски. Под строгий запрет должны попасть общественные места. Это связано с тем, что в последнее время данный атрибут медицины прочно вошел в жизни людей в качестве модного аксессуара. Для жителей мегаполисов, которые постоянно находятся в зоне риска, это является очередным источником потенциальной опасности. «Маска на лице враг спокойствию добропорядочных граждан», - отмечает Петров. По его мнению, с помощью медицинской маски преступники с легкостью могут скрывать свои личности, чтобы реализовать свои недобросовестные намерения.

Напомним, что в данное время на территории России ношение медицинских масок запрещено лишь во время митинга (как и в большинстве стран мира). В Австрии же в 2017 году официально запретили использовать маски во всех общественных местах. Надевать их можно лишь по предписанию врача или из-за угрозы смога.

При этом медики отмечают, что маски или респираторы могли бы облегчить жизнь людям, которые проживают в мегаполисах, защищая их дыхательные пути от воздействия неблагоприятной экологической среды.