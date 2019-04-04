Правительство упростило систему получения выплат из материнского капитала
Ранее капитал представлял из себя бумажный сертификат, который часто терялся, но теперь его заменят на электронную версию. Об этом сообщает Известия.
Материнский капитал – это та материальная государственная помощь, которая предоставляется матерям, родившим или усыновившим второго, третьего и последующих детей. Недавно заместитель главы Минтруда Алексей Скляр сообщил о том, что процедура претерпит некоторые изменения, но в лучшую сторону.
В век цифровых технологий и электронных документов стало нецелесообразно хранить такую ценную бумагу, как сертификат о выплате материнского капитала, в бумажном виде, поэтому правительственные структуры приняли решение о переносе всей бумажной системы в электронный формат, что значительно упрощает жизнь и его держателям и тем, кто его принимает.
В ближайшее время сертификаты уже начнут выдавать в электронном виде, что значительно снизит риски его потери или кражи, а также мошенничества со стороны получателей. Все матери, которым будет выдан сертификат в новом формате, будут занесены в цифровой реестр, для упрощения процесса контроля средств и их получения.
Материнский капитал в своём электронном воплощении также в разы сократит сроки получения выплаты, вплоть до одной недели. Ранее этот процесс занимал уйму времени и сил: подготовку всей кипы бумаг, стояние в бесконечных очередях и ожидание, которое затягивалось на недели, а то и месяца. Сегодня же наличие гаджетов с выходом в Интернет, заметно сократят сроки получения денег.