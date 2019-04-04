Правительство упростило систему получения выплат из материнского капитала

Сегодня, 02:22 \\ Общество

Ранее капитал представлял из себя бумажный сертификат, который часто терялся, но теперь его заменят на электронную версию. Об этом сообщает Известия.

 

Материнский капитал – это та материальная государственная помощь, которая предоставляется матерям, родившим или усыновившим второго, третьего и последующих детей. Недавно заместитель главы Минтруда Алексей Скляр сообщил о том, что процедура претерпит некоторые изменения, но в лучшую сторону.

В век цифровых технологий и электронных документов стало нецелесообразно хранить такую ценную бумагу, как сертификат о выплате материнского капитала, в бумажном виде, поэтому правительственные структуры приняли решение о переносе всей бумажной системы в электронный формат, что значительно упрощает жизнь и его держателям и тем, кто его принимает.

В ближайшее время сертификаты уже начнут выдавать в электронном виде, что значительно снизит риски его потери или кражи, а также мошенничества со стороны получателей. Все матери, которым будет выдан сертификат в новом формате, будут занесены в цифровой реестр, для упрощения процесса контроля средств и их получения.

Материнский капитал в своём электронном воплощении также в разы сократит сроки получения выплаты, вплоть до одной недели. Ранее этот процесс занимал уйму времени и сил: подготовку всей кипы бумаг, стояние в бесконечных очередях и ожидание, которое затягивалось на недели, а то и месяца. Сегодня же наличие гаджетов с выходом в Интернет, заметно сократят сроки получения денег.

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Автор - Дарья Дунаевич
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