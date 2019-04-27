Хотела как лучше: Малышева заставила студентов-медиков признаться в употреблении «веселящего газа»

Интересно, как отреагирует руководство университета, увидев подобный эфир со своими учащимися.

Елена Малышева в своей передаче «Жить здорово» решила поднять весьма щекотливую тему увлечения «веселящим газом» среди молодежи. Чтобы история выглядела еще правдоподобнее она пригласила в студию двух студентов-медиков. Их она буквально заставила признаться в употреблении вредного газа.

Однако, ведущая, вероятно, не стала учитывать того, что подобная откровенность может обойтись молодым людям очень дорого. Руководство университета наверняка не обрадуется, увидев, что их студенты на главном телеканале страны рассказывают о таких вещах и может добиться их исключения. Видимо, сами студенты об этом даже не подумали, потому так охотно и рассказывали о том, что делали, находясь под действием газа. Малышева же поступала по принципу «хотела как лучше – получилось как всегда».

В эфире ведущая всячески журила парней, рассказывая о том, что так поступать явно не стоило, ведь если они медики, им следовало понимать, что данное вещество может нанести их здоровью серьезный ущерб. Сами молодые люди все время улыбались, рассказывая о своей токсикомании, чем Малышева и воспользовалась, выманив у них правдивую историю о случившемся.

В погоне за рейтингами многие ведущие попросту не понимают, что могут сильно навредить своим гостям. И хоть передача Малышевой носит, по большому счету, безобидный характер, то в этот раз она, вероятно, зашла слишком далеко, обличая парней в их запретных увлечениях, ведь они всё ещё учатся, и не стоило в этой студии торговать лицами по такой теме.