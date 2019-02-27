Угроз по ошибке больше не будет? Коллекторы просят доступ к базе должников

Представители «Национальной ассоциации коллекторских агентств» письменно обратились с соответствующим предложением в Государственную Думу.

Коллекторские агентства просят у представителей Думы предоставления им доступа к базе должников, а точнее к телефонным номерам злостных неплательщиков путем принятия соответствующего законопроекта. На данный момент такую информацию может предоставить только Единая система идентификации и аутентификации.

Как считают собиратели долгов, расширенный доступ поможет ассоциации с проблемой ошибочных звонков. Четвертая часть всех обращения поступает от тех, кто заемщиком не является вовсе. Номера, попавшие в список, будет проверяться через оператора сотовой связи с помощью Единого портала государственных услуг. Таким образом будет идентифицироваться настоящий владелец телефонного номера, и скорее всего, угроз по ошибке больше не будет.

Однако, эксперты раскритиковали предложенный проект. Прежде всего причина в том, что легализация данного документа может повлечь снижение защитного уровня персональных данных населения страны.

Депутаты предложили иной способ реализации поставленной цели: закрепление законодательством права абоненту на предоставление согласия на обработку своих персональных данных определенным лицам. Поэтому документ будет отправлен на серьезную доработку ко второму чтению.