Россияне обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево

Из-за повышения тарифов на провоз багажа, пассажиры были вынуждены взять чемоданы в салон самолёта, которые отказались бросить при эвакуации.

Трагедия в Шереметьево, которая произошла вечером в минувшее воскресенье, потрясла всю Россию. Из-за неисправности бортовых приборов, авиалайнер Sukhoi Superjet 100 был вынужден сделать круг над аэродромом и экстренно приземлиться. Самолёт начало сильно трясти при соприкосновении со взлётно-посадочной полосой, в результате чего шасси надломилось, и его части попали в турбину самолёта, вызвав возгорание.

Из 78 человек, находившихся на борту, в живых осталось только 37. В числе погибших оказались сорок пассажиров и один член экипажа, который до конца помогал эвакуировать людей. Сами же пассажиры скорее мешали эвакуации, нежели способствовали ей.

Многих шокировали кадры спасённых пассажиров, которые шли по взлётной полосе, держа спасённый скарб в руках. Согласно правилам техники безопасности при эвакуации, ни при каких обстоятельствах нельзя брать вещи, необходимо как можно быстрее покинуть опасное место самому, тем самым не задерживая других людей.

Россияне в сети обвинили «Аэрофлот» в трагедии SSJ-100 в Шереметьево. Именно повышение тарифов на провоз багажа спровоцировало пассажиров взять чемоданы с собой, в салон злополучного самолёта.

Высокая стоимость билетов на рейсы «Аэрофлота» не позволяет так просто отказаться от своих вещей, поэтому россияне считают авиакомпанию виновной в большом количестве жертв.

Несмотря на обвинения, стоит отметить высокую скорость реакции и слаженную работу членов экипажа. Благодаря их действиям, удалось избежать большего количества жертв. Один из членов экипажа погиб сам, спасая пассажиров рейса Москва – Мурманск.