«90-е звонили»: Депутат Госдумы пострелял из автомата в спальном районе

Сегодня, 05:53 \\ Общество

Все равны, но некоторые ровнее? Выходка очередного «безумного» депутата серьезно испугала россиян. Многие требую его отставки.

5 мая депутат «Справедливой России» Дмитрий Ионин достал из багажника машины автомат и расстрелял всю обойму в воздух, а после скрылся с места «происшествия». Парламентарий может быть направлен на психиатрическое обследование за «беспредел» перед окнами «избирателей», а его помощник, купивший автомат, по информации издания Znak.ru, под следствие.

На данный момент, его делом занимается комитет Госдумы по этике. Однако, по сообщению издания РИА Новости, председатель комиссии ГД по этике Отари Аршба заявил, что сначала должно поступить соответствующее обращение по оценке поведение Ионина, что гарантирует его свободу в ближайшее время.

К настоящему моменту парламентарий уже успел несколько раз заявить как о своей невиновности, так и наоборот - признать свою вину и причастность к «расстрелу», что стало поводом для россиян усомниться в его психическом здоровье.

Сам Ионин, в рамках одной из версий, также заявил, что всего лишь проверял закупленное для военно-патриотической организации «Юнармия» оружие.

Кроме того, фигурантами истории стали и некие местные жители, которые, опять же по словам Ионина, засняли инцидент на камеру и пытались его шантажировать, требуя большую сумму денег, однако депутат отказался.

Как метко подметил один из просмотревших видео - "90-е звонили, просили вернуть депутата". Стране до сих пор не дают возможность забыть о бандитизме 20-летней давности, о том «беспределе» и хаосе. Благодаря тому, что многие чиновники как раз-таки и вышли из различных группировок и пришли к власти, в стране бытует мнение о неприкосновенности «олигархии» законами конституции РФ.

Напоминаний этому много — от «золотой молодежи», которую «отмазывают» от уголовной ответственности за смерть людей, до выходок таких чиновников как Милонов или Ионин.

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Автор - Оксана Аганесян
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