Призрак коммунизма: В Челябинске педиатр выдал рецепт 1919 года на бланке Минздрава СССР

Советских бланков, как и методов работы, хватит на 300 лет, заявил житель Челябинска Александр Олексюк, ребёнку которого врач выдал документ несуществующего государства.

Уже почти 30 лет прошло с момента распада СССР, но призрак коммунизма до сих пор не отпускает Россию. Очередное подтверждение слов советского гимна «Союз нерушимый» проявилось в Челябинске, где педиатр выдал ребёнку рецепт 1919 года на бланке Минздрава СССР.

О курьёзном случае рассказал в своём Facebook местный житель Александр Олексюк. Мужчина привёл на приём к врачу в городскую поликлинику годовалую дочь. Получив от специалиста назначение, мужчина опешил, рассмотрев в нём бланк советского образца. Житель Челябинска в своём посте заметил, что современные дети уже не различают Хрущёва и Брежнева, но советская система по-прежнему жива. Он выложил фото того самого рецепта и пошутил, что в своё время бланков для него Минздрав СССР отпечатала на 300 лет вперёд.

На снимке можно заметить, что врач на самом деле использовал недействительную форму 1988 года, где даже не предусмотрена дата после 1999 года. Именно поэтому, когда педиатр вписал в отведённом для неё месте число 19, то получился не 2019, а 1919 год, что добавило ситуации ещё больше курьёзности.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на использование врачами рецептов несуществующего государства. Одни задались вопросом, как их примет аптекарь, другие предположили, что педиатры вместе с бланками используют и «допотопные» методы лечения. Некоторые даже в шутку допустили, что по документу 1919 года мужчине выдадут и лекарства советского производства.