Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией
Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все продукты, которые должны были идти по акции пробили по полной стоимости. Подробностями поделился россиянин в социальных сетях.
Недавний поход в магазин стал для мужчины небольшим разочарованием. Ранее, с таким поведением кассиров он не сталкивался. Россиянин, как обычно, решил отовариться в магазине «Пятерочка». Наряду с продуктами по обычной цене в его корзине лежали и те, которые были по акции. Будучи уже на кассе, мужчина не обратил внимания как кассир пробивал товар, но как оказалось, все товары со скидкой он купил по полной стоимости, в итоге он был очень удивлен такой недобросовестной акции.
Такого рода ситуации случаются довольно часто, особенно в больших супермаркетах. Иногда ошибку допускают кассиры, иногда сотрудники не успевают поменять ценники. В любом случае, такие проколы магазина вызывают негативное отношение у покупателей. Впрочем, всегда можно уточнить конечную стоимость того или иного продукта на кассе или попросить объяснение.