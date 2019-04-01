Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Сегодня, 09:18 \\ Общество

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все продукты, которые должны были идти по акции пробили по полной стоимости. Подробностями поделился россиянин в социальных сетях.

Недавний поход в магазин стал для мужчины небольшим разочарованием. Ранее, с таким поведением кассиров он не сталкивался. Россиянин, как обычно, решил отовариться в магазине «Пятерочка». Наряду с продуктами по обычной цене в его корзине лежали и те, которые были по акции. Будучи уже на кассе, мужчина не обратил внимания как кассир пробивал товар, но как оказалось, все товары со скидкой он купил по полной стоимости, в итоге он был очень удивлен такой недобросовестной акции.

Разбираться в этой ситуации мужчина не стал, но вопросом задался: «если я начну возражать и доказывать пострадает сотрудник либо директор, да возможно, вина их, ценник не поменяли, не успели, но в тоже время - не моё дело».
Комментарий с объяснением под постом написала одна девушка: «В начале каждого месяца мне от маркетолога приходит список товаров с ценами: снять с акции, акция на месяц. На основе этого файла, я создаю акты переоценок для всех магазинов сети. Как только девочки на местах получают от меня акты, цена на кассе меняется. Задача магазина, как можно быстрее, поменять ценники в зале».

Такого рода ситуации случаются довольно часто, особенно в больших супермаркетах. Иногда ошибку допускают кассиры, иногда сотрудники не успевают поменять ценники. В любом случае, такие проколы магазина вызывают негативное отношение у покупателей. Впрочем, всегда можно уточнить конечную стоимость того или иного продукта на кассе или попросить объяснение.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Никуленко
Главное за неделю

Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

 Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом...

Самолёты США превратятся в мусор: В Китае объяснили, как Россия «даст жару» Штатам в любом локальном конфликте

Российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря установленному на борту...

Лишний вес вправил мозги: Располневшая Надежда Савченко готовится защищать Донбасс

Надежда Савченко, посетив Донбасс, смогла лично убедиться в том, что за мир в ДНР и ЛНР...

Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии

На авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, было совершено нападение, которое...

Плата за сортир: Новый налог заставляет россиян продавать дачи

Если у владельца дачи не окажется документов на землю, она будет признана ничейной, а все...

Чешского отельера оправдали за откровенный национализм

Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания...

Умер Питер Мейхью – исполнитель роли Чубакки в «Звездных воинах»

 30 апреля умер американский актер Питер Мейхью. Он стал известен благодаря роли Чубакки...

Лишний вес вправил мозги: Располневшая Надежда Савченко готовится защищать Донбасс

Надежда Савченко, посетив Донбасс, смогла лично убедиться в том, что за мир в ДНР и ЛНР...

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Путин не простит: Доллар по 94 руб к концу года может отправить Медведева на пенсию

Забавная рифма «Без премьера у руля - экономику с нуля» характеризует ситуацию как нельзя...

Угроза или предупреждение? В правительство Зеленского могут внедрить шпиона

Именно он будет следить за тем, чтобы избранный президент не шел «на уступки» России.

Президент Украины сохранил добрососедские отношения с мусульманами: Зеленский вновь принес извинения Кадырову

 Новый президент Украины вновь извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В этот...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ