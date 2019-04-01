Купи со скидкой по полной стоимости: «Пятерочка» удивила россиянина недобросовестной акцией

Постоянного покупателя «Пятерочки» обманули на кассе. После оплаты он обнаружил, что все продукты, которые должны были идти по акции пробили по полной стоимости. Подробностями поделился россиянин в социальных сетях.

Недавний поход в магазин стал для мужчины небольшим разочарованием. Ранее, с таким поведением кассиров он не сталкивался. Россиянин, как обычно, решил отовариться в магазине «Пятерочка». Наряду с продуктами по обычной цене в его корзине лежали и те, которые были по акции. Будучи уже на кассе, мужчина не обратил внимания как кассир пробивал товар, но как оказалось, все товары со скидкой он купил по полной стоимости, в итоге он был очень удивлен такой недобросовестной акции.

Разбираться в этой ситуации мужчина не стал, но вопросом задался: «если я начну возражать и доказывать пострадает сотрудник либо директор, да возможно, вина их, ценник не поменяли, не успели, но в тоже время - не моё дело».

Комментарий с объяснением под постом написала одна девушка: «В начале каждого месяца мне от маркетолога приходит список товаров с ценами: снять с акции, акция на месяц. На основе этого файла, я создаю акты переоценок для всех магазинов сети. Как только девочки на местах получают от меня акты, цена на кассе меняется. Задача магазина, как можно быстрее, поменять ценники в зале».

Такого рода ситуации случаются довольно часто, особенно в больших супермаркетах. Иногда ошибку допускают кассиры, иногда сотрудники не успевают поменять ценники. В любом случае, такие проколы магазина вызывают негативное отношение у покупателей. Впрочем, всегда можно уточнить конечную стоимость того или иного продукта на кассе или попросить объяснение.