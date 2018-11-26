Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Сегодня, 08:14 \\ Общество

Правительство России на этой неделе предоставило около 14 миллиардов рублей 83 субъектами страны для поддержки развития сельского хозяйства и фермерских кооперации на период 2019-2021 года. На 2019 год 5,37 млрд рублей, на 2020 год 3,84 млрд рублей, на 2021 год 4,61 млрд рублей. За счет выделяемого бюджета будут субсидироваться проекты по воссозданию и развитию фермерского хозяйства.

Также будет восполнена часть затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам, связанных с покупкой необходимого имущества, техники, оборудования и сельскохозяйственной продукции.

 

Распоряжение было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Документ был опубликован на сайте правительства РФ.

Согласно принятому проекту к концу 2024 года планируется привлечь 126,7 тысячи человек в малый и средний бизнес в сельском хозяйстве при поддержке со стороны государства.

С 2018 года была установлена задача — удвоить экспорт продукции за пять-шесть лет, достигнув $45 млрд. Напомним, что сельское хозяйство является одной из самых крупных отраслей современной экономики страны. Доля занятых в сельском хозяйстве варьируется до 9%. Ведущей отраслью является сельхозпроизводство, животноводство и растениеводство.

Также Россия является крупным экспортёром сельхозпродукции по всему Миру. Наша страна занимает первое место среди экспортёров пшеницы.

Лидерами с высокоразвитым производством среди всех субъектов РФ считаются Ростовская и Белгородская область, а также Краснодарский край. По лидерам среди Федеральных округов можно считать Центральный и Приволжский ФО.

В середине весны 2019 года между Российским представительством международного сельхозмашиностроительного концерна «Kverneland Group» и государственным аграрным университетом МСХА имени К.А. Тимирязева был подписан договор о взаимосотрудничестве в сфере науки и образования. Заключённый договор предусматривает воплощение совместных учебных программ и повышение квалификации преподавателей ВУЗа. Также было внесено предложение о внедрении научных разработок студентов старших курсов в сельскохозяйственное машиностроение.

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