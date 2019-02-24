Чтобы сохранить фигуру, Одри Хепберн приходилось питалась салатом и малиной

Сегодня, 05:04 \\ Общество

Одри Хепберн 4 мая исполнилось бы 90 лет. Британская актриса, танцовщица, модель и общественный деятель. Ещё при жизни она была признанной иконой стиля и киноиндустрии.

 

Детство актрисы пришлось на военный период. Во времена немецкой оккупации Одри умирала от голода. Её вес составлял 49 кг при росте 169 сантиметров. На этом фоне у юной звезды начались жуткие отёки и анемия.

После окончания войны продукты в стране стали более или менее доступны, но из-за длительного голода Одри набрасывалась на еду, в особенности на сладкое. Это привело к резкому набору лишнего веса, около 20 кг.

Будущая актриса с детства имела мечту стать балериной и когда появился шанс заниматься, она похудела до 50 килограммов. Но профессиональной балерины из нее не вышло, так как из-за войны заниматься танцами было невозможно, а в 19 лет уже поздно было возвращаться к балетному станку. Хотя вес в 50 килограммов Одри Хепберн сохранила на жизнь благодаря диетам.

Зато ей везло на роли и режиссеров, а также дизайнеров-костюмеров. Хепберн стала одной из самых высокооплачиваемых актрис кино того времени и играла с именитыми актёрами. Несколько раз была номинирована на «Оскар».

В 1988 году Одри была назначена международным послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она была призвана привлекать внимание к проблемам детей неблагополучных регионах Азии, Африки и Южной Америки. Зимой 1992 года знаменитая актриса была награждена Президентской медалью Свободы за деятельность в ЮНИСЕФ.

Одри Хепберн свободна владела четырьмя языками: французский, испанский, английский и голландский. В 1992 году у актрисы начались проблемы со здоровьем. В ноябре того года ей провели операцию по удалению опухоли, но произошёл рецидив. Актриса скончалась вечером 20 января 1993 года, в возрасте 64 лет.

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