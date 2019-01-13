Двадцать канадцев выиграли в лотерею $37 млн

Группа из 20 человек 4 мая стали победителями джекпота Lotto Max, проходившей в Канаде. Общая сумма выигрыша составила 37 миллионов долларов.

Стало известно, что счастливый билет был куплен в городе Броссард, провинция Квебек. Правила Lotto Max гласят о том, что имена победителей становятся достоянием общественности.

Данный выигрыш будет поделён на равные части между 20 игроками, купившим этот билет.

Пока неизвестна информация о том, были ли это люди ранее знакомы друг с другом или же это просто незнакомцы, которых объединил счастливый случай.

Также крупным в истории Канады джекпотом в размере 49,5 миллионов долларов был разыгран осенью 2015 года. В России в 2001 году одной семейной парой был куплен счастливый лотерейный билет, сумма выигрыша которого составила 29 миллионов рублей.

В 2009 году московский слесарь купил лотерейный билет «Гослото» за 560 рублей. Спонтанная покупка принесла ему взамен принес 35 миллионов рублей.