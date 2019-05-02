После нас хоть потоп: Александровская роща в Ростове может не пережить праздников

В донской столице появилось некое общество, которое призывает уничтожить главную рекреационную зону города.

Майские праздники шагают по России рука об руку с выездами на природу, с традиционными шашлыками и возлияниями. К сожалению, такие мероприятия не обходятся без гор мусора в виде неаккуратных кострищ, пластиковых стаканчиков, использованных салфеток и прочего хлама, который обычно остается после любителей мангальной кухни. В большинстве случаев, такое поведение отдыхающих осуждается, однако в Ростове-на-Дону появилось некое общество с «ограниченной моральной ответственностью», которое не только не подвергает неаккуратность шашлычников остракизму, но и наоборот – приветствует.

Недавно в Александровской роще города нашли странное объявление, прикрепленное к дереву. В качестве девиза авторы объявления использовали знаменитую поговорку «После нас хоть потоп», а в тексте оного предложили горожанам присоединиться к их обществу и «загадить» рощу совместными усилиями. Складывается впечатление, что такими стараниями Александровская роща может не пережить майских праздников и утонуть в мусоре.

Их призыв можно бы принять за чистую монету, если бы не оговорка по Фрейду. Объявление было адресовано тем, у кого вместо головы еще одна пятая точка. То есть, это «призыв» можно расценивать как тонкий намек на то, что уродовать природу могут только очень глупые люди, поскольку мозгов «там» точно не бывает.