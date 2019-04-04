Референдум вместо выборов? Активисты «Сути времени» снова «ударили» по пенсионной реформе

Сегодня, 19:39 \\ Общество

Жители Омска и Красноярска уже откликнулись на призыв заменить выборы-2019 на референдум против пенсионной реформы ежемесячными выборами.

Активисты движения «Суть времени» снова поднимают народ на борьбу с пенсионной реформой, которую они уже окрестили «людоедской». Пенсионная реформа была принята 3 октября прошлого года, и с тех пор представители «Сути времени» каждый месяц третьего числа организуют митинги в российских городах. Наиболее восприимчивыми к лозунгам активистов оказались сибиряки. Они солидарны с активистами и также готовы заменить выборы в 2019 году в референдум против пенсионной реформы.

3 мая не стало исключением. Жители Омска и Красноярска снова вышли на улицы, несмотря на то, что в разгаре майские праздники. Однако протестующие стали замечать, что к ним присматриваются представители силовых структур: их фотографируют, к правоохранителям присоединяются и частники, хоть пока митингующие не давали повода для беспокойства, все их митинги согласованы с местными властями. В то же время, лозунги свидетельствуют о том, что опасения правоохранителей могут быть не беспочвенными, поскольку плакаты становятся все более агрессивными:

«Напрягите лучше олигархов, а не пенсионеров», «Работать и отчислять до смерти», «Отмените реформу, народ не простит», «Пенсионная реформа – антинародная выходка».

Некоторые активисты считают, что выборы-2019 в России будут не референдумом, а протестом против антисоциальных законов.

«Протестным его сделали не мы — это сделала сама власть. Наша же задача привести во власть наиболее адекватных людей, которые четко заявят свою позицию по пенсионной реформе и другим острым темам», - добавили они.

О том, пройдет ли вместо выборов референдум, покажет время. Но терпение народа уже достигло критической отметки.

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Автор - Ева Луганская
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