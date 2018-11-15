Космос прежде всего: Путин потребовал улучшить жилищные условия сотрудникам «Роскосмоса»

Без крыши над головой ученым и инженерам не так плодотворно мечтается о звездах.

Президент России Владимир Путин еще раз дал понять, что Россия – не только ядерная, но, главным образом, космическая держава. А раз так, то космос прежде всего. Владимир Владимирович дал распоряжение снабдить жилыми квадратными метрами всех работников госкорпорации «Роскосмос», дабы путь их к звездам был не так тернист. И в самом деле – голодным должен быть только художник, а ученые, инженеры и космонавты должны иметь крышу над головой, чтобы двигать науку и технику.

Новые квартиры будут выдаваться тем, у кого сложные жилищные условия, в соответствии с законом «О содействии развитию жилищного строительства». Президент назначил ответственным за реализацию своего поручения главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Путин также потребовал от правительства плотнее заняться вопросом о поощрении молодых ученых, которые занимаются проектами, связанными с космическим пространством. Уже к 1 июля текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев и его подчиненные должны будут отчитаться о результатах работы перед президентом.