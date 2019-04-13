Telegram может помогать «экстремисту - Сталингулагу» назло РКН и Российскому правительству

Война Павла Дурова и Роскомнадзора началась еще в 2018 году и, видимо, продолжается по сей день. В то время как глава РКН «мечтает» заблокировать Telegram с помощью новых законов и технологий, экс-глава ВКонтакте «провоцирует» российские спецслужбы.

Попытка заблокировать популярный мессенджер, обернулась неудачей для РКН — при беспорядочной блокировке миллионов IP – адресов, Роскомнадозор умудрился заблокировать сам себя.

Спустя год, после того как вышла инициатива трех законопроектов, названых «пакетом Клишаса», руководитель РКН высказался, что наконец у власти появятся силы и возможности попрощаться с мессенджером Telegram раз и навсегда, однако СМИ быстро удалили прямую цитату Жарова, как сообщает издание «ЪЪ». А все потому, что через него переписываются лица, связанные с экстремистскими и террористическими организациями.

Ситуация развернулась вокруг некогда анонимного, но очень популярного блогера «Сталингулаг». До того, как «Саню из Дагестана» рассекретило BBC, против него пытались идти войной чиновники из Роскомнадзора за его жесткие и злободневные высказывания в отношении «российских реалий».

Аккаунты Александра Горбунова в социальных сетях даже пытались признать экстремистскими, но инициатива так и не удалась, не считая «странички в ВК». Однако на блогера посыпались обвинения и, по его словам, к нему в квартиру вламывались сотрудники ФСБ с обыском, но ничего не нашли.

В поддержку молодого человека выступил сооснователь социальной сети Вконтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров, присвоив первую в истории работы «бумажного самолетика» галочку, подтверждая как его официозность, так и показывая свое одобрение.

Подобный «отважный» поступок заставил ряд мировых экспертов серьезно задуматься — чего можно ждать от Дурова? Не исключено, что бизнесмен может оказывать поддержку в своей «социальной сети» любому, кого ущемляет Роскомнадзор, а значит под его одобрение могут попасть каналы, которые действительно содержат в себе экстремистские материалы.

Помогать экстремистски настроенным каналам лишь назло РКН поступок не совсем обдуманный, однако это остается лишь одной из версий. Если этот вариант оправдает себя, дело перейдет уже на новый уровень и будет решаться через мировой суд.



