«И ты, Ашан?»: Покупатели заметили хитрость маркетологов на пачке с углём для шашлыка

Сегодня, 00:01 \\ Общество

Купив уголь для шашлыка, довольный покупатель отметил, что цена на него не изменилась. Однако разглядев пачку получше, клиент понял, что его пытаются обмануть.

Затяжные майские выходные послужили отличным поводом выбраться на природу, чтобы пожарить шашлык. Один из любителей застолья на природе, заехал в «Ашан», чтобы приобрести уголь для шашлыка. Мужчина не первый раз покупал уголь и знал его стоимость. Покупатель приятно удивился, когда увидел, что стоимость угля не изменилась и осталась на отметке 120 рублей. Однако приглядевшись получше, покупатель огорчился. На новой упаковке красовалась надпись «2 кг». Мужчина прекрасно помнил, что за ту же цену он брал упаковку на целый килограмм больше.

Фото опубликовано на сайте pikabu.ru

Клиента огорчила именно хитрость маркетологов в вопросах данного товара. Ведь по размерам пачка осталась такой же, а изменение одной цифры покупатели могут и не заметить.

Трюк с углём стоит в одном ряду с другими нововведениями времён кризиса, такими как упаковка девяти яиц вместо десятка, и пачки по 0,9 литра молока. Однако, сеть магазинов «Ашан» позиционирует себя как поставщик товаров с низким ценовым сегментом, поэтому такой подлости от любимого супермаркета попросту не ожидаешь. Впору вспомнить расхожую фразу о предательстве из легенды времён Древнего Рима: «И ты, Брут?». Когда речь идёт о досадных неожиданностях из супермаркета, так и хочется спросить «И ты, Ашан?». 

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Автор - Алина Самойлова
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