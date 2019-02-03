100 тысяч долларов за сутки: самый дорогой курорт в мире открылся на Филиппинах

Сегодня, 06:22 \\ Общество

Banwa Private Island недавно был открыт на острове в Палаванском архипелаге, занимая его полностью. Из-за большой отдалённости острова добраться к нему можно только лишь по воздуху из Манилы. На вертолёте для пяти персон можно добраться за 11,6 тысячи долларов либо на гидросамолете на девять мест за 990 долларов.

 

На Banwa Private Island находится шести шикарных вилл. Красоту интерьеру придаёт современный декор панорамный вид. Стоимость проживания в сутки составляет 100 тысяч долларов.

У гостей данного отеля предусмотрено множество развлечений: спа, занятие йогой, походы в рестораны, а также теннис, дайвинг, катание на катамаранах и водных мотоциклах.

Также остров богат табонскими большеногими и морскими черепахами. Об их истории рассказывает гид. В ресторанах подаются только свежие блюда, а вся продукция выращена и произведена на местных фермах. Фрукты и овощи собираются в саду на острове.

В целом, самые дорогие отели Филиппин содержат три основных характеристики: место расположение, качество, безупречный сервис. Но вкус у людей совершенно разный. Кто-то находит «своё» быстро и возвращается в этот отель каждый отпуск, а кто-то ищет, пробуя что-то новое.

Считается, что самое удачное время для посещения туристами Филиппин начинается с первых чисел ноября и до начала мая. Также надо брать во внимание то, что прямых рейсов с России нет. Существует несколько маршрутов полёта, но удобнее всего лететь на Филиппины через Гонконг.

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