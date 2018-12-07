В Париже на месте заброшенной станции метро будет открыт бар

Заброшенная станция метро «Круа-Руж» в ближайшее время превратится коктейль-бар.

Данная станция, находящаяся в шестом округе Парижа, превратится в бар, который превратится одним из первых в мире, открытым именно в «подземке» метро.

Заведение будет использовать две платформы станции. Первую − в качестве бара, вторую − как ресторан. Также планируется оборудовать несколько поездов между платформами.

Конкретная дата открытия пока не известна, но план установлен до 2021 года.

Метро было построено в начале 1923 года и стало одной из первых в Париже конечных станций в десятой линии. Закрытие произошло через 16 лет.

Также известно, что в Париже находится около 20 заброшенных станций метро.

Не секрет, что хорошим местом для отличного проведения досуга, особенно среди молодёжи, является бар. У всех вкусы разные и кто-то предпочитает не засиживаться на одном месте, посещая и «пробуя» разные заведения, а кто-то находит что-то «своё» и бывает только там. Но главное в этом деле – веселье и расслабление.

Существует множество как развлекательных, так и увлекательных заведений в разных уголках нашей Планеты. Чего только стоит «Скай Бар» в Бангкоке, находящийся по открытым небом. Сложно передать свои ощущения, когда наблюдаешь на ночной Бангкок.

Интересной локацией считается и бар «Вода и ветер» во Вьетнаме, находящегося посреди озера. Самое удивительное – само здание, так как при строительстве этого сооружения не потребовался ни один гвоздь.

Одним из самых красивых мест является бар «Северные огни» в Исландии. Такое название связано с тем, что из окон бара можно любоваться северным сиянием.