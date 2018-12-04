Почему люди пытаются притворяться богатыми рассказали социологи

В 21 веке многие люди предпочитают тратить деньги на дорогие вещи, которые сделают их счастливыми на какой-то короткий промежуток времени, нежели делать накопления.

Социологи провели опросы и разного рода исследования, в ходе которых они хотели выяснить в пользу чего сегодня делают выбор люди: в пользу долгосрочных накоплений для дальнейшего вклада в будущее или же сиюминутное приобретение дорогой вещи, чтобы притвориться богатым, на какой-то короткий промежуток времени. Удивительно, но большая часть опрашиваемых предпочли второй вариант, где чашка дорогого кофе или новенький iPhone стали важнее, чем надёжное будущее.

Исследователи выяснили, что же стало причиной такого беспечного и необдуманного финансового поведения. Первой, и, по общему мнению, самой важной стало стремление произвести впечатление. Его связывают с эффектом прожектора, где человеку кажется, что окружающие люди замечают его только тогда, когда он хорошо выглядит или делает что-то неординарное. Однако, специалисты отмечают, что это далеко не так. Мало кто из людей придаёт этой «мишуре» какое-то особое значение.

Ещё одной причиной, ведущей за собой необдуманные затраты, стала шопинг-терапия. Существуют люди, которые при трате денег на ненужные вещи, чувствуют себя намного лучше и спокойней, снимая таким образом стресс. Но у такого успокаивающего средства есть и побочные эффекты такие, как растрата денег впустую и потеря уймы времени.

Реклама тоже стала немаловажным аспектом в этом порочном круге пустых растрат, так как она оказывает сильное влияние на людей, что её видят вокруг себя. В таком случае специалисты советуют пересмотреть свои взгляды на средства массовой информации и стараться не обращать на это внимания.

По итогу каждый должен сам расставить свои приоритеты между бездумной минутной роскошью и стабильным обеспеченным будущем, ведь не раз именно люди, умеющие делать вклад в правильные вещи, становились успешными основателями крупных бизнес-компаний.