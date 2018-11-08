Не пускали на «Мсителей»: в кинотеатре Воронежской области детям ограничили вход в кинотеатр, ссылаясь на «письмо Путина»

Ссылаясь на «письмо Путина», в кинотеатре «Родина» (Павловск, Воронежская область) ограничили вход детям на киноновинку «Мстители». Лиц, не достигших 16-летнего возраста, категорически не пускали на сеансы.

Дети из Воронежской области, которые мечтали посмотреть фильм о супергероях «Мстители: Финал», столкнулись с трудностями. В кинотеатре города Павловск им ограничили вход. Более того, детей не пускали на просмотр киноленты даже в сопровождении родителей.

Сотрудники кинотеатра объясняли свои действия тем, что пришло некое «письмо от Путана», в рамках которого они и осуществляют деятельность.

После того, как поднялся скандал Елена Слащёва как директор ДК «Современник», где расположен кинотеатр «Родина», пересмотрела позицию касательно ограничений на вход детей на сеансы фильма «Мстители». Об этом она рассказала в интервью для «Вести Воронеж».

Руководство кинотеатра в Воронежской области тщательно изучило законы об ограничениях в возрасте на просмотре тех или иных кинолент. После этого было принято решение – пускать детей на сеансы «Мстителей» под расписку родителей (эту практику ввели во всех кинотеатрах страны).