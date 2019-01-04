Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

Сегодня, 04:14 \\ Общество

Полтора десятка российских туристов из Новосибирска, Москвы и Екатеринбурга на этой неделе не могут покинуть Монголию из-за разгоревшейся вспышки чумы.

 

С 30 апреля на 1 мая в городе Улгий был закрыт выезд и въезд на территорию в связи с распространением заболевания. Информацию о вспышке чумы подтвердили в российском посольстве. Сообщается, что речи об эпидемии не идет. Зафиксирована лишь вспышка с парой случаев заболевания.

Предполагается, что чума могла разнестись благодаря местным суркам, так как подобная ситуация происходит уже не первый раз.

Форма данной чумы является не тяжёлой. Заражение могло произойти из-за употребления больного животного в пищу, так как у коренных жителей есть традиция кушать почки только что убитого грызуна, дабы оставаться всегда здоровым.

В целях безопасности никто из туристов не будет выпущен из города до окончания карантина, который продлится до 5 мая включительно.

Напомним, что чума – это острое природно-очаговое инфекционное заболевание, имеет высокий процент заразности и летальных исходов. А её возбудителем является чумная палочка.

Переносчиками считаются суслики, крысы, мыши, сурки, а также кошки, зайцы и верблюды. Также возбудителями инфекции являются блохи 55 различных видов.

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