Еще больше «ставок на спорт»? Новое предложение Путина об азартных играх может вызвать рекламный бум в интернете

Стремясь наверстать удержанные проценты на «массовый спорт», букмекеры наводнят своей рекламой каждый сайт.

Президент России Владимир Путин предложил изменить закон об азартных играх и ввести дополнительные налоги для букмекеров. Инициатива российского лидера заключается в том, что букмекерские конторы должны перечислять процент от вырученных за ставки денег на развитие массовых видов спорта. В противном случае, они могут лишиться лицензии. С данным предложением уже согласился глава комитета Торгово-промышленной палаты по букмекерским организациям и тотализаторам Николай Оганезов.

Однако некоторые эксперты считают это предложение, по меньшей мере, странным, ведь практика с отчислениями уже имеет место. Букмекеры уже отчисляют по пять процентов на спортивные федерации и ДЮСШ, а также на развитие спортивной инфраструктуры. Скорректированный закон может означать, что сумма отчислений будет увеличена, а если это так, то подобное предложение главы государства может вызвать рекламный бум в интернете, и «ставок на спорт» станет еще больше.

И так пользователи сайтов, демонстрирующих фильмы и сериалы, сталкиваются с тем, что хостинги перемежают показ контента с рекламой букмекерских контор. Иногда подобная реклама может возникать посреди фильма, перекрикивать его и всячески мешать просмотру, навязывая свои услуги. И теперь букмекеры в страхе из-за того, что потеряют часть прибыли будут стараться наверстать это рекламой, увеличить ее объемы, дескать, вдруг кто-то все же сделает ставку?