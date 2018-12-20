Нищета наступает на пятки: Подростки готовы жертвовать образованием ради заработка

Сегодня, 19:25 \\ Общество

Из-за высоких амбиций несовершеннолетние россияне могут невольно ограничить себя в знаниях.

Общероссийский народный фронт ознакомил страну с результатами опроса среди подростков. У школьников поинтересовались их взглядами на карьеру, самореализацию и заработок. Почти половина (44%) опрошенных детей признались, что готовы зарабатывать самостоятельно еще до того, как станут совершеннолетними. Такую позицию они аргументирую тем, что добьются больших успехов в карьере, если начнут свой путь как можно раньше. 40% респондентов рассказали, что нуждаются в средствах на мелкие нужды, а 7% уже рвутся помогать родителям материально. Полноценно работать в период летних каникул готовы 18% российских подростков.

Очевидно, что подобное стремление маленьких россиян как можно скорее найти свое место в жизни не может не радовать. Взаимодействие с работодателем, отношения в коллективе, получение опыта – все это несомненные плюсы подростковой работы. Но хотелось бы затронуть и минусы этой спешки.

При ином подходе к результатам опроса можно подумать, что подростки готовы жертвовать образованием ради заработка. От школьных успехов ребенка напрямую зависит то, как он справится с ЕГЭ и что ждет его при поступлении в вуз. В этих вопросах от современных детей требуется полное погружение в образовательный процесс. Если мотивацией подростка будут исключительно деньги, получив их, он быстро потеряет стимул к дальнейшему образованию. Родителям в этом вопросе следует быть внимательными к психике несовершеннолетнего, способен ли он находить баланс между учебной нагрузкой и заработком.

Жажда подростков помогать родителям или иметь финансовую независимость может быть связана и с уровнем жизни в России. В 2018 году эксперты настаивали на 35 млн. россиян, живущих за чертой бедности. Возможно, в некоторых регионах нищета наступает на пятки семьям настолько, что их дети готовы принести учебу в жертву реальным средствам.

Опрос показал не только жажду детей к деньгам, но и их желание быть полезными. Так, 37% опрошенных детей сообщили, что готовы трудиться на общественных началах, а 17% уже являются волонтерами. Каждый третий ребенок посетовал на отсутствие подходящих оплачиваемых вакансий, поэтому волонтерство может стать хорошей альтернативой, воспитывающей ответственность.

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Автор - София Волкова
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