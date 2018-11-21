Необходимость вернуть жизнь рекам и озерам

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов на этой неделе дал оценку количеству водных ресурсов страны и сообщил о том, какие спасательные меры от загрязнения будут приняты в ближайшее время.

В России достаточно водных ресурсов, но есть территории и районы, которые испытывают дефицит этих ресурсов. Эта проблема требует незамедлительных решений. Необходимо уровнять наличие питьевой воды и её доступности повсеместно.

При осуществлении инженерных проектов наше государство способно обеспечить водой всё население, не повредив потребности экономики. К сожалению, одними из проблематичных регионов является Крым и Калмыкия. В Крыму ближайшее время будут реконструированы водохранилище и водовод до Севастополя, а в Калмыкии построят Элистинское водохранилище.

К сожалению, загрязненность непрерывно связана с хозяйственной деятельностью человека. Где больше людей, там грязнее водоёмы. Проблемой являются сточные воды коммунальных и промышленных предприятий, что является причиной низкого качества воды.

Всё это оказывает плохое воздействие на экосистемы всех водных объектов.

Хоть озёра и реки способны к самоочищению, но для этого требуются сотни лет. Поэтому глобальной целью в России является борьба за уменьшение загрязнений воды и окружающей природы в целом.

Для этого требуется финансирование со стороны государства, оснащение предприятий новыми технологиями очищения, уменьшение сбросов.

Благодаря волонтерам, которые ежегодно принимают участие во всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», реализуется Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 гг.».

Также в этом году законодательство обновляет Водный кодекс РФ. Предполагается ввод ряда ограничений по использованию водных территории, установление и повышение штрафов за нарушение от 3000 до 20000 тысяч рублей.

Главное соблюдать чистоту не только из-за штрафа, а ещё и полезная привычка убирать за собой, ведь именно так Мы проявляем уважение к природе родного края.