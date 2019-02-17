Рядом с Миассом находится одно из самых неповторимых мест Южного Урала

Сегодня, 06:41 \\ Общество

Туристы, приезжающие на Урал при походе на Хребет Нурали, расположенный в десятках километров от Миасса, чувствуют сильнейшую энергетику, повышенную гравитацию и магнитные поля.

 

Наплыв туристов в это место вполне обоснован, так как хребет притягивает к себе своей гостеприимностью и интересным расположением.

Нурали считается гостеприимным благодаря его пологим склонам, позволяющим подняться на вершину любому желающему. Такая «гладкость» склонов связана с сильными ветрами, которые не позволяют расти деревьям и кустарникам, а сам лес располагается в защищенных ложбинах.

Высота хребта составляет 752 мера над уровнем моря. На нём не растут деревья, что позволяет наслаждаться видами в полной мере. С хребта виднеются горы Алабия, Иремель и Уреньга.

Также есть проход до истока знаменитой реки Миасс, которая берёт своё начало у подножья хребта. Не так далеко расположена и гору Ауш-Таш. У мусульман она считается священной. Гора находится на берегу озера Аушкуль, с неё открывается красивый вида на несколько десятков километров. Южный Урал богат горами и достопримечательностями. Множество хребтов и национальных парков, озёр и рек всегда будут поблизости.

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