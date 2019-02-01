Как попасть на аттракционы без очередей – туристы открыли секреты

Сегодня, 04:22 \\ Общество

Туристы из США открыли секреты о том, как попасть на максимальное количество аттракционов в парках Disney World без очередей. За 18 часов американская пара посетила 46 аттракционов, при этом не использовав специальные пропуски. Информацию об этом передает The Sun.

 45-летний Шейн Линдсей и 31-летняя Кристина Хокинс рассказали о том, как попасть на аттракционы, представленные в парках Disney World, без очередей. Туристам удалось за 18 часов побывать в четырех парках и прокатиться на 46 аттракционах. Пара открыла секреты о том, как им удалось это сделать.

Линдсей и Хокинс советуют изначально все спланировать. Затем необходимо узнать время работы интересующих аттракционов, так как оно может отличаться от режима работы парка. Некоторые из аттракционов функционируют всего несколько часов день. А на другие могут пускать раньше времени открытия. Это поможет избежать очередей.

Туристы также отметили, что за билеты на новые или самые большие и популярные аттракционы лучше доплатить, чтобы иметь возможность обойти скопление людей в очереди, так как на ожидание может уйти несколько часов.

 Еще одним секретом является тот факт, что не стоит выбирать аттракционы лишь в одной зоне. Чтобы добраться из одного парка в другой требуется время, а поезда ходят по определенному расписанию. Поэтому туристы советуют подстроиться под это расписание, чтобы потом не терять время в ожидании следующего поезда.

Пара туристов, которая открыла секреты, как попасть на аттракционы без очереди, рассказала, что ранее они уже пытались выполнить аналогичную задачу. Тогда им удалось это сделать за 17 часов, но они использовали специальные пропуски, которые позволяли проходить без очереди.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

 Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом...

Отфотошопленный президент: Избыточный вес временного главы Казахстана пытаются скрыть через Photoshop

 Казахстан пытается выставить врио президента страны, как молодого и энергичного,...

Феминизм головного мозга: Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находящаяся под угрозой отставки, решила...

Самолёты США превратятся в мусор: В Китае объяснили, как Россия «даст жару» Штатам в любом локальном конфликте

Российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря установленному на борту...

Чешского отельера оправдали за откровенный национализм

Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания...

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Угроза или предупреждение? В правительство Зеленского могут внедрить шпиона

Именно он будет следить за тем, чтобы избранный президент не шел «на уступки» России.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ