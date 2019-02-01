Как попасть на аттракционы без очередей – туристы открыли секреты

Туристы из США открыли секреты о том, как попасть на максимальное количество аттракционов в парках Disney World без очередей. За 18 часов американская пара посетила 46 аттракционов, при этом не использовав специальные пропуски. Информацию об этом передает The Sun.

45-летний Шейн Линдсей и 31-летняя Кристина Хокинс рассказали о том, как попасть на аттракционы, представленные в парках Disney World, без очередей. Туристам удалось за 18 часов побывать в четырех парках и прокатиться на 46 аттракционах. Пара открыла секреты о том, как им удалось это сделать.

Линдсей и Хокинс советуют изначально все спланировать. Затем необходимо узнать время работы интересующих аттракционов, так как оно может отличаться от режима работы парка. Некоторые из аттракционов функционируют всего несколько часов день. А на другие могут пускать раньше времени открытия. Это поможет избежать очередей.

Туристы также отметили, что за билеты на новые или самые большие и популярные аттракционы лучше доплатить, чтобы иметь возможность обойти скопление людей в очереди, так как на ожидание может уйти несколько часов.

Еще одним секретом является тот факт, что не стоит выбирать аттракционы лишь в одной зоне. Чтобы добраться из одного парка в другой требуется время, а поезда ходят по определенному расписанию. Поэтому туристы советуют подстроиться под это расписание, чтобы потом не терять время в ожидании следующего поезда.

Пара туристов, которая открыла секреты, как попасть на аттракционы без очереди, рассказала, что ранее они уже пытались выполнить аналогичную задачу. Тогда им удалось это сделать за 17 часов, но они использовали специальные пропуски, которые позволяли проходить без очереди.