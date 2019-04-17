Самые довольные жизнью россияне живут во Владивостоке – исследование

В ТОП-3 самых довольных вошли также жители Томска и Липецка.

Специалисты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации опубликовали результаты исследования по данным первого квартала 2019 года. Работу посвятили изучению удовлетворённости жизнью россиян. Согласно результатам, самые довольные граждане, их 87%, живут во Владивостоке.

Среди карикатурно жирующих москвичей довольных своим положением оказалось всего 82%. Также эксперты выяснили, что самое страдающее население проживает в Воронеже, Хабаровске и Владикавказе.

Согласно рейтингу, тенденция движется к снижению: доля россиян, довольных жизнью, заметно снизилась в первом квартале этого года – в марте показатель упал до 73%, отмечают исследователи. При этом, самые состоятельные россияне на 100% довольны своим положением.

Стоит отметить, что критерии удовлетворённости названы не были. Вероятно, жители Владивостока находятся в гармоничном обществе: низкий уровень социальных проблем Москвы, но, в то же время, стремительно улучшающийся туристический сервис по примеру столицы могут быть симпатичны владивостокцам. Наиболее объективными в этом вопросе остаются щедрые азиатские туристы, которые сетуют на языковой барьер и очевидное желание обмануть туристов на ценах. Эти проблемы, а также недостаток туристической литературы, влияют на отношение к городу иностранцев, а также на жизнь самих горожан.