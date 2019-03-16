Выходные для мажоров: Цены на продукты в России вырастут в честь праздников

Сегодня, 16:11 \\ Общество

Хорошее настроение россиян из-за долгих выходных может испортиться при виде ценников на праздничные продукты.

В сервисе Rate&Goods озвучили грустную для простых жителей правду: цены на продукты в России вырастут в честь праздников. Эксперты предостерегают, что праздничные дни – это всегда «золотая жила» для торговых точек и продавцов на рынках. В этот раз майские торжества не стали исключением: в магазинах уже сейчас можно заметить, как выросли ценники на мясо, полуфабрикаты, безалкогольные напитки. В общей сложности, май заставит россиян раскошелиться, ведь цены вырастут на 5-7%.

Кроме напитков, мяса и полуфабрикатов, подорожает и готовая продукция в супермаркетах. Вероятно, это объясняется нежеланием многих россиян тратить время на заготовку закусок для пикника или праздничного стола, как это бывает в Новый год. На долгих майских выходных центральным блюдом выступает мясо, подорожание которого будет самым ощутимым. Прочие закуски, к примеру, салаты, люди кинутся покупать в готовом виде, чтобы больше времени провести с семьей. На это и делают ставку торговые точки.

Высокие цены на продукты могут несколько подпортить радость россиян от майских праздников. Может показаться, что длинные выходные в России придуманы для мажоров. Более того, граждан РФ «обрадовали» тем, что после праздников цены не вернутся к прежней отметке. Так же было и в канун Нового года. Новый 2019 год россияне начинали с повышенных затрат на еду и напитки.

Пользователи сети взбунтовались против такой новости. Одни пишут, что на прилавках гниют лишние нераспроданные продукты, другие – что при таком повышении цен невозможно накопить на пенсию. А вот стабильные цены на алкоголь мало кто заметил. Ритейлеры объясняют это тем, что при росте стоимости алкоголя можно потерять значительную часть потребителей. Подорожание еды и «неприкосновенность» цен на алкоголь в одно и то же время выглядит странно. Кажется, будто россиян неосознанно вынуждают тратиться меньше на качественную еду, а количество потребляемого алкоголя останется прежним. Такое положение дел плохо соотносится с политикой государства, направленной на борьбу с алкоголизмом.

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Автор - София Волкова
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