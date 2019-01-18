«Я прилечу»: Журналистка вызвалась обучить «безграмотного» Зеленского украинскому языку

Янина Соколова готова «позаниматься» с президентом бесплатно.

Новые претензии к новоиспеченному президенту выразила украинская журналистка. По ее мнению, новоизбранный лидер слишком часто в официальных заявлениях переходит на русскую речь. Женщина предложила свои услуги в качестве репетитора и заявила, что готова обучать едва ли не «безграмотного» Зеленского украинскому языку бесплатно и, как говорится, в любое время дня и ночи.

«Пусть только скажет куда — я прилечу», - многозначительно добавила Соколова.

Журналиста рассказала, что не планирует становиться частью команды «Зе», так как ее взгляды на политику государства отличаются от президентских.

Напомним, что Владимир Зеленский родился и вырос в Кривом Роге, владеет украинским, русским и английским языками. В ходе предвыборной компании, как сообщает информационное агентство ВладТайм, он гарантировал украинским гражданам свободное использование русского языка. Однако, после избрания, похоже, что ему самому придется лишиться этой «свободы».