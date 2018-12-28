Только для своих. В России открывается все больше бойцовских клубов для мигрантов

По всей России открывается все больше клубов единоборств, принимающих в свои стены исключительно выходцев из Средней Азии. Кто-то видит в этом не более, чем увлечение спортом, а кто-то всерьез всерьез считает такие заведения потенциальными лагерями по подготовке будущих террористов.

Несколько дней назад канал «Россия 24» выпустил сюжет о бойцовских клубах, работающих по типу - "только для своих". Абсолютное большинство участников в них составляют трудовые мигранты из Средней Азии, которые по нескольку раз в неделю приходят сюда отрабатывать удары и борцовские приёмы. В сюжете рассказывалось о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены и пристальном внимании спецслужб к такого рода объединениям.

В расследовании красной нитью шла идея о пользе таких клубов и их существенной роли в интегрирование выходцев из Средней Азии в российское общество. По мнению автора расследования, Алисы Романовой, такие спортивные объединения помогают «выплёскивать пар» в залах, а не на улицах, и реализоваться мигрантам в обществе.

Однако, оптимизм Романовой разделяют далеко не все. Telegram-канал «Стекломой» связал национальные бойцовские клубы с печальным опытом попытки «отвадить молодёжь от вредоносного влияния улиц» в северокавказских республиках, когда там начали появляться многочисленные «качалки» и секции единоборств. По словам авторов канала, тренеры там часто проповедовали радикальные течения ислама, в том числе и ваххабизм. А некоторые из них, по мнению авторов канала, являются полноценными «лагерями по подготовке террористов».

Откуда «Стекломой» сделал такие выводы до конца неясно - в открытых источниках нет информации о случаях пропаганды ваххабизма в спортивных секциях и, возможно, заявления авторов продиктованы банальными предубеждениями. С другой стороны, однако, нельзя отрицать и того факта, что современная кавказская молодежь действительно сильно исламизирована и среди неё действительно может вестись активная религиозная пропаганда.

В любом случае, есть множество причин для объединения спортсменов по национальному признаку. Но самой вероятной из них кажется банальное желание тренироваться с людьми, разговаривающими на одном с тобой языке и разделяющими твои религиозные взгляды.