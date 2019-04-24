Мюллер разочарования: Доклад «о вмешательстве РФ» в выборы подрывает авторитет правительства США

Сегодня, 09:45 \\ Общество

Многим американцам после прочтения пришлось снять розовые очки.

Согласно отчету американского ресурса BookScan, доклад бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера стал настоящим хитом продаж на территории Соединенных Штатов.

Американцы массово скупают печатное издание. Только за последнюю неделю, было продано более 40 тысяч копий. Произведение набирает популярность, и было признано лучшим в категории книг с навыдуманным сюжетом. По мнению аналитиков, доклад получил статус бестселлера, благодаря резонансу, который он вызвал в американском обществе.

Письменный отчет бывшего сотрудника ФБР о возможном «вмешательстве РФ» (точнее о ее невмешательстве) в избирательный процесс в 2016 году, вероятно, подрывает авторитет правительства США в глазах общественности, ведь он полностью противоречит официальной версии американских властей.

Американцев, как говорится, настиг «Мюллер разочарования». Отчет бывшего сотрудника ФБР стал неким яблоком раздора между властями и населением страны.

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Автор - Екатерина Золотарёва
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