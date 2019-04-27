Россияне отказываются от майских праздников

Сегодня, 02:53 \\ Общество

Выяснилось, что большинство сотрудников России не хотят продлевать выходные.

 

Аналитики портала по поиске работы Superjob опросили 1600 пользователей и выяснили, что количество людей, работающих в майские праздники, возросло в 1,5 раза. Более 60% сотрудников будут работать в период майских праздников, а отпуск между ними оформят лишь 13%.

В этом году майские праздники будут довольно длинными. Благодаря празднованию Дня весны и труда в начале месяца праздники будут с 1 по 5 мая, а в связи с Днем победы выходные продлятся с 9 по 12 мая. Наиболее охотно идут в отпуск люди, имеющие доход более 50 000 рублей. Меньше всего в отпуск собираются молодые люди до 24 лет.

Около 70% россиян рассказали, что не могут полноценно отдохнуть в майские праздники из-за того, что у них нет денег. Целых 63% опрошенных планируют провести выходные дома и всего 5% отправятся заграницу.

Чиновники считают, что длинные праздники значительно ухудшают экономику России, в этом их поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. А вот эксперты говорят о том, что если выходные и приносят ущерб, то весьма незначительный.

Специалисты советуют побольше гулять на свежем воздухе, встретиться с друзьями, заниматься саморазвитием, хорошо высыпаться и дать своему организму по-настоящему отдохнуть во время праздников.

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