Instagram - всё? Самая популярная соцсеть можеть быть принесена в жертву Facebook

Пользователи социальной сети Instagram 1 мая заметили ощутимые неполадки в работе серверов. По слухам, данная проблема может быть не единичным сбоем, а новой реальностью работы "инсты".

За последние сутки, по данным сервиса Downdetector, массивные сбои в работе Instagram были зафиксированы сразу в нескольких странах. На проблемы с доступом к своему аккаунту, а также ошибки при просмотре ленты новостей, пожаловались жители в том числе России, США, Великобритании, Италии и Португалии.

С чем связаны данные неполадки работы самой популярной социальной сети, точно неизвестно. Однако, в экспертном сообществе произошедшее уже связали с недавним манифестом основателя Facebook и владельца Instagram Марка Цукерберга. Выступая на конференции F8, 30 апреля, он рассказал о грядущих обновлениях интерфейса обеих соцсетей и намекнул на то, что актуальность Facebook скоро многократно возрастет.

Ни для кого не секрет, что в последние годы, на фоне растущей аудитории Instagram, Facebook - детище самого Цукерберга - продолжает сдавать позиции и терять пользователей. Стараясь побороть этот тренд, Марк уже неоднократно предпринимал попытки перетянуть молодежь из "инсты" в соцсеть собственной разработки. Делал он это, естественно, за счет урезания функционала Instagram и интегрирования лучших его элементов в Facebook.

Эту политику Цукерберга заметили и разработчики Instagram Кевин Систром и Майк Кригер, недовольство которых оказалось так велико, что они в 2018 году добровольно ушли из компании, не желая становиться соучастниками убийства собственной разработки и свидетелями того, как более прогрессивная соцсеть приносится в жертву устаревшей.

Впрочем, официальная позиция Цукерберга была и остается подчеркнуто нейтральной - он говорит исключительно о развитии обеих соцсетей, хотя происходящее и продолжает свидетельствовать об обратном.

Таким образом, учитывая вышесказанное, недавние неполадки Instagram вряд ли можно списать исключительно на случайные проблемы технического характера и, хоть хоронить соцсеть пока рано, еще через пару лет такой работы о том, что "Instagram - всё" - можно будет говорить уже смело.