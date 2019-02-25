«В изолятор и под суд»: Россияне требуют вернуть сбежавших долларовых миллионеров домой

Сегодня, 17:15 \\ Общество

Деньги принадлежат народу и были украдены, считают в Сети.

Накануне Global Wealth Migration Review опубликовало результаты ежегодного исследования, в ходе которого составили новый рейтинг оттока состоятельных граждан из разных стран мира. Так, Россия заняла второе место, после Китая, потеряв за последний год 7000 долларовых миллионеров – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Богачи преимущественно выбирают одни страны для переселения – США, Австралию и Канаду.

Страны-убежища связывает английский язык, умеренное налогообложение и удобный экономический климат. При этом российские миллионеры не только желают получить новое гражданство процветающего государства, они продолжают солить родине. Как известно, уезжая из России, редкий бизнесмен уничтожит детище всей жизни и вряд ли переведёт счета из офшорного Кипра в более прозрачный западный мир.

Таким образом толстосумы не только перестают платить налоги России, но и создают губительное отсутствие конкуренции, не позволяя развивать новый бизнес оставшимся дома россиянам.

Такое положение дел не нравится жителям России. Полагая, что в первую очередь эмигрировали близкие друзья действующей власти, испугавшись санкций, народ требует вернуть самых противоречивых из них, «посадить в изолятор и отдать под суд». Они уверены, что миллионеры приведут страну к кризису, инфляции, уничтожат будущее рубля и оставят соотечественников в долговом болоте на многие годы.

Поэтому после проведения открытого расследования часть состояния следует перечислить в бюджет, указывают они. Другой лагерь требующих вернуть миллионеров домой немедленно предлагает внести в законодательство поправки, обязывающие сбежавших толстосумов платить налоги на протяжении какого-то времени.

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Автор - Олеся Куприна
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