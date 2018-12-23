Более 100 тысяч человек вышли на первомайскую демонстрацию в Москве – МВД

Шествие, организованное московскими профсоюзами, началось в столице в 10 часов утра.

На первомайскую демонстрацию в Москве вышло более 100 тысяч человек - такую информацию предоставило Городское Управление МВД. В шествии, посвящённому Первомаю, по традиции приняли участие москвичи всех возрастов и социальных слоёв. Школьники, студенты, представители рабочих профессий и бюджетных организаций, а также пенсионеры. Охрану порядка на улицах столицы осуществляют сотрудники МВД, Росгвардии и добровольные народные дружинники.

В Москве праздничные шествия пока проходят без эксцессов, а Петербурге ещё до начала демонстрации полицией были задержаны члены политических партий и общественных движений. А несколькими часами ранее, в Петропавловске-Камчатском была блокирована акция местных «жёлтых жилетов», которых отпустили вскоре после задержания. Очевидно, что принятые меры должны поспособствовать пресечению провокаций на мероприятиях в честь 1 Мая, которые заявлены, как мирные шествия.