Как превратить яйца «Ашана» в перепелов?

Последнее время среди покупателей магазина «Ашан» стала прослеживаться интересная закономерность. Ради интереса они покупают перепелиные яйца и пытаются вырастить из них перепелов в инкубаторах. О том, как это сделать рассказал экспериментатор.

В социальных сетях россиянка подробно описала, как они с мужем решили провести эксперимент. Так как живут они в деревне, место и время позволяло им заняться разведением перепелов. Инкубатор супружеская пара купила подешевле, из пенопласта, но самые важные функции данный аппарат выполнял исправно. Далее повествуется о том, что самое сложное было найти свежие упаковки яиц, так как шанс стать птицей есть у яиц не старше семи дней. Семья тщательно по графику следила за тем, чтобы в инкубаторе поддерживалась нужная температура. Через какое-то время должны были вылупиться птенцы, но они так и не появились. Просветив каждое яйцо специальным фонариком, женщина убедилась в том, что в некоторых из них все-таки есть зародыши.

На этом история семьи из Подмосковья заканчивается. Итоги эксперимента не известны. Явно лишь то, что на этом веселая жизнь «юных» фермеров только начинается. Как известно из социальных сетей, они собираются заняться разведением перепелов профессионально.

«А мы после вылупления наших магазинных птичек, возьмем инкубационные яйца у фермеров. Так как раскатали губу и купили брудер и 2 клетки для перепелов, а так же 3 пачки комбикорма по 30 кг»,- рассказала россиянка.