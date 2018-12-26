Как превратить яйца «Ашана» в перепелов?

Сегодня, 08:43 \\ Общество

Последнее время среди покупателей магазина «Ашан» стала прослеживаться интересная закономерность. Ради интереса они покупают перепелиные яйца и пытаются вырастить из них перепелов в инкубаторах. О том, как это сделать рассказал экспериментатор.

 В социальных сетях россиянка подробно описала, как они с мужем решили провести эксперимент. Так как живут они в деревне, место и время позволяло им заняться разведением перепелов. Инкубатор супружеская пара купила подешевле, из пенопласта, но самые важные функции данный аппарат выполнял исправно. Далее повествуется о том, что самое сложное было найти свежие упаковки яиц, так как шанс стать птицей есть у яиц не старше семи дней. Семья тщательно по графику следила за тем, чтобы в инкубаторе поддерживалась нужная температура. Через какое-то время должны были вылупиться птенцы, но они так и не появились. Просветив каждое яйцо специальным фонариком, женщина убедилась в том, что в некоторых из них все-таки есть зародыши.

На этом история семьи из Подмосковья заканчивается. Итоги эксперимента не известны. Явно лишь то, что на этом веселая жизнь «юных» фермеров только начинается. Как известно из социальных сетей, они собираются заняться разведением перепелов профессионально.

«А мы после вылупления наших магазинных птичек, возьмем инкубационные яйца у фермеров. Так как раскатали губу и купили брудер и 2 клетки для перепелов, а так же 3 пачки комбикорма по 30 кг»,- рассказала россиянка.
Поделиться новостью:
Автор - Валерия Никуленко
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Боевики подвергли обстрелу «Градами» города Латакия и Слунфе.

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Из халифата на ТВ. Варвара Караулова может начать медийную карьеру

Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к террористам, поделилась впечатлениями от...

Россияне ожидают прибытия благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме

Одна из главных христианских святынь вскоре появится во многих городах России.

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Штаб Зеленского назвал Путина агрессором - президент в ответ поставил «мат» украинской власти

Вслед за жителями ЛНР и ДНР, гражданами России по упрощённой процедуре могут стать жители...

Скандал в Латвии: местной жительнице прислали инструкцию на русском языке

 В Латвии разгорелся скандал на почве защиты государственного языка. Местной жительнице...

Крыша едет неспеша: Депутат Рады надеется поставить Россию в «безвыходное положение» выдачей украинских паспортов

Нардепы «незалежной» предполагают, что смогут ответить России на выдачу паспортов для...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ