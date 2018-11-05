Юля и «пендосы». Чичерина пошла войной на российскую интеллигенцию

Рок-певица Юля Чичерина выступила против «лицемерных» звезд российского шоу-бизнеса, предложив им повоевать и поголодать на Донбассе, прежде чем открывать рот против раздачи российских паспортов в самопровозглашенных республиках.

«Осторожный оппозиционер» Андрей Макаревич обратился к Владимиру Путину, призвав отменить раздачу российских паспортов в ДНР и ЛНР под предлогом, что там они никому ненужны и подобная инициатива служит лишь попыткой подрыва авторитета новой власти в Украине.

Однако Юлия нашла, что ответить музыканту, которого все давно считают «проплаченым» за его резкую смену политического настроения. Чичерина назвала солиста «Машины времени» пендосом, параллельно обратившись не только к нему, но и к другим «фигурантам», призывающим «оставить свободную Украину в покое» - Гарри Каспаров, Макаревич, Шевчук, Земфира и даже Новодворская, которой уже нет в живых.

Всех этих людей рок-певица назвала «обласканными мажорами», которые не знают о чем говорят еще с тех пор, когда всеми силыми поддерживали и призывали других поддерживать Майдан.

Войну, которую объявила Чичерина российской интеллигенции, поддержали многие пользователи Рунета, а также менее известные музыканты. Например Дмитрий Хинтер добавил строчки в свою песню, иронично описав то, что творится в головах у российской оппозиционной пропаганды:

«...PussyRiot вперед, Путин зло, в самый нужный час возможность поднять бабло Европа любит вас, всё получится, таких совесть не мучает Я б их на костер посадил и поджег собственноручно...»

По словам Юлии Чичериной, Макаревич и Каспаров уже никогда не смоют с себя позора за высказанные слова, даже если вновь переобуются и встанут на передовую в борьбе с фишизмом.