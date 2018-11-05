Юля и «пендосы». Чичерина пошла войной на российскую интеллигенцию

Сегодня, 07:29 \\ Общество

Рок-певица Юля Чичерина выступила против «лицемерных» звезд российского шоу-бизнеса, предложив им повоевать и поголодать на Донбассе, прежде чем открывать рот против раздачи российских паспортов в самопровозглашенных республиках.

«Осторожный оппозиционер» Андрей Макаревич обратился к Владимиру Путину, призвав отменить раздачу российских паспортов в ДНР и ЛНР под предлогом, что там они никому ненужны и подобная инициатива служит лишь попыткой подрыва авторитета новой власти в Украине.

Однако Юлия нашла, что ответить музыканту, которого все давно считают «проплаченым» за его резкую смену политического настроения. Чичерина назвала солиста «Машины времени» пендосом, параллельно обратившись не только к нему, но и к другим «фигурантам», призывающим «оставить свободную Украину в покое» - Гарри Каспаров, Макаревич, Шевчук, Земфира и даже Новодворская, которой уже нет в живых.

Всех этих людей рок-певица назвала «обласканными мажорами», которые не знают о чем говорят еще с тех пор, когда всеми силыми поддерживали и призывали других поддерживать Майдан.

Войну, которую объявила Чичерина российской интеллигенции, поддержали многие пользователи Рунета, а также менее известные музыканты. Например Дмитрий Хинтер добавил строчки в свою песню, иронично описав то, что творится в головах у российской оппозиционной пропаганды:

«...PussyRiot вперед, Путин зло,

в самый нужный час возможность поднять бабло

Европа любит вас, всё получится, таких совесть не мучает

Я б их на костер посадил и поджег собственноручно...»

По словам Юлии Чичериной, Макаревич и Каспаров уже никогда не смоют с себя позора за высказанные слова, даже если вновь переобуются и встанут на передовую в борьбе с фишизмом.

Поделиться новостью:
Автор - Оксана Аганесян
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии

Боевики подвергли обстрелу «Градами» города Латакия и Слунфе.

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Из халифата на ТВ. Варвара Караулова может начать медийную карьеру

Варвара Караулова, пытавшаяся примкнуть к террористам, поделилась впечатлениями от...

Россияне ожидают прибытия благодатного огня, сошедшего в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме

Одна из главных христианских святынь вскоре появится во многих городах России.

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Штаб Зеленского назвал Путина агрессором - президент в ответ поставил «мат» украинской власти

Вслед за жителями ЛНР и ДНР, гражданами России по упрощённой процедуре могут стать жители...

Скандал в Латвии: местной жительнице прислали инструкцию на русском языке

 В Латвии разгорелся скандал на почве защиты государственного языка. Местной жительнице...

Крыша едет неспеша: Депутат Рады надеется поставить Россию в «безвыходное положение» выдачей украинских паспортов

Нардепы «незалежной» предполагают, что смогут ответить России на выдачу паспортов для...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ