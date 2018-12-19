Пес-мотоциклист разъезжает по США

Сегодня, 05:35 \\ Общество

Мотоциклист и его верный друг проехали по Соединенным Штатам Америки более 100 километров.

 

В Сети опубликовали видео, как пес-мотоциклист путешествует по США. Ролик все больше набирает популярность.

Собака вместе со своим хозяином проехала на байке больше 100 километров. За последние дни путешественники переместились из Сан-Диего в Нью-Йорк. По пути они останавливаются в Национальных парках, чтобы отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями.

В данный момент водитель и пес находятся на юго-востоке штата Нью-Мексико и пересекают парк Карлсбадские пещеры.

Мотоциклист заботится о своей безопасности и безопасности своего любимца. По дороге они оба передвигаются в шлемах. Собака обнимает хозяина за плечи и осматривается по сторонам.

В подписи к видеоролику в социальной сети говорится, что пес-мотоциклист мотивирует других собак радоваться жизнью и призывает их хозяев к путешествиям.

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