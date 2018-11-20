Приставы опечатали театр «У Никитинских ворот» из-за нарушения пожарной безопасности

Театр надеется вернуться к работе уже в мае.

Как стало известно от администрации, судебные приставы уже опечатали дверь театра после выявленных в старом здании нарушений. По словам директора театра «У Никитинских ворот», заслуженной артистки России Татьяны Ревзиной, специалисты обнаружили некую проблему с водой, нарушающую правила пожарной безопасности.

В связи с этим инцидентом руководство приняло решение отменить комедию «Братишки», заявленную на 30 апреля, и пообещало вернуться после 6 мая, несмотря на то, что здание было опечатано на 90 дней.

Впрочем, не следует воспринимать повышенное внимание пожарных служб как особую придирку к театру на Никитинской. Как делятся театралы, усиленные проверки проводятся во всём районе после сокрушительного пожара в квартире скрипача Юрия Башметова. В данном случае лучше предотвратить трагедию, чем затем плакать над разрушенным памятником архитектуры, пишут в Сети.