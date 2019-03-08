Участники флешмоба в Москве напишут на бумажных корабликах самые добрые мечты

Сегодня, 13:27 \\ Общество

Кораблики будут отправлены в плавание 16 мая в Парке Горького в рамках акции «Чудо в каждом мгновении». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Мероприятие станет началом фестиваля «Николин день», что пройдет в Москве с 17 по 19 мая на восьми площадках столицы.

В флешмобе «Чудо в каждом мгновении» и шествии, помимо всех желающих гостей, поучаствуют актеры и музыканты профессиональных духовых оркестров. Флешмоб «Чудо в каждом мгновении» также украсят фигуры рыб и белых бумажных корабликов. «Для участия нужно только присутствие и отличное настроение», - рассказали в оргкомитете. Сам фестиваль предложит театральные постановки, концерты, спортивные шоу и мастер-классы москвичам и гостям столицы. Основная идея фестиваля - вера в чудо человеческого общения, желание поделиться добротой, протянуть руку помощи и именно в этом творчески реализоваться.



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