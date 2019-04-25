Чиполетти без истерик: Директор «Мираторга» призвал понять и принять запрет на ввоз мясомолочной продукции «для себя»

Сегодня, 13:12 \\ Общество

Виктор Линник считает пустыми «балаболами» всех противников данного запрета, ведь именно он должен обеспечить безопасность продукции в России.

На днях стало известно, что Национальная мясная ассоциация, в которой состоят крупнейшие производители РФ, выдвинула предложение ввести запрет на ввоз мясомолочной продукции из зарубежных стран «для себя», то есть использования в личных целях. Минсельхоз и Россельхознадзор поддерживают эту инициативу, а теперь еще и директор «Мираторга» - одного из крупнейших производителей мясной продукции в России призвал понять и принять данную инициативу.

По его мнению, против запрета выступают только «балаболы» и можно обойтись и «без истерик». Естественно, что подобные слова можно расценить, как поиск личной выгоды, ведь в таком случае у российских производителей не будет конкуренции вообще и тогда можно будет вообще «расслабиться» и продавать свои чиполетти и чевапчичи еще больше. Сам же Виктор Линник данную точку зрения отвергает и утверждает, что запрет на тот же хамон и пармезан обусловлен лишь попыткой обеспечить безопасность российскому производству, а также самим потребителям. Тем более, что во многих странах были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней.

Таким образом, естественно, что производители обязаны обеспечить безопасность своей продукции и, с одной стороны, данный запрет вполне логичен, если учитывать возможные инфекции. Однако, с другой, он нарушает права человека на личный выбор, ведь если ему нравится европейский сыр, а его в России нет или же производится качеством хуже, то почему же потребитель должен покупать то, что дороже, но не так вкусно?

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Автор - Алина Изотова
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