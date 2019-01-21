Определился победитель конкурса «Учитель года Москвы – 2019»

Сегодня, 13:26 \\ Общество

Лидер московского департамента образования и науки Исаак Калина поделился комментарием относительно окончания конкурса «Учитель года Москвы – 2019». В первый раз за последние шесть лет триумф на нем праздновала женщина. Это преподаватель начальных классов школы №2033 Анна Макарова.

В своем комментарии Исаак Калина рассказал, что Анне Макаровой предстоит представлять мегаполис на всероссийском конкурсе «Учитель года – 2019», который пройдет в начале сентября текущего года в Грозном. Уже 27 апреля столичная делегация выедет на место будущего проведения финала, чтобы осмотреться и выбрать тактику, — сообщил министр.

Отметим, что победитель конкурса, лауреаты и еще четыре финалиста получили памятные подарки от партнеров состязания – ГК «Просвещение» и ВТБ. В решающем этапе участвовали 29 человек. На стадии отбора за выход в решающую стадию боролись 12500 преподавателей.



Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Опухла от голода: У голодавшей Надежды Савченко заподозрили ожирение

Буквально две недели назад, прекратив очередную голодовку, из украинской тюрьмы на...

Удар исподтишка: Стрелков предсказывает военное нападение Зеленского на Россию

 Бывший министр обороны ДНР советует россиянам не расслабляться с новым президентом...

Отфотошопленный президент: Избыточный вес временного главы Казахстана пытаются скрыть через Photoshop

 Казахстан пытается выставить врио президента страны, как молодого и энергичного,...

Феминизм головного мозга: Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, находящаяся под угрозой отставки, решила...

Самолёты США превратятся в мусор: В Китае объяснили, как Россия «даст жару» Штатам в любом локальном конфликте

Российский истребитель пятого поколения Су-57, благодаря установленному на борту...

Чешского отельера оправдали за откровенный национализм

Чешский отельер, запретивший проживать в своем отеле русским без письменного признания...

Переговоры с автором российской военной доктрины: Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

 По инициативе НАТО сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба...

Одним партнером меньше? Немецкая власть планирует Международный трибунал для Порошенко

Противоречивые мнения немецких чиновников относительно Донбасса могут привести Украину к...

АК-12 унизил американскую новинку HK-416

Спустя долгое время простоя и тяжелые для России 90-ые, настал момент принятия на...

Крым - России, Донбасс - Украине: В США знают, как предотвратить военный союз РФ и Китая

Вашингтон понимает, что время ультиматумов и угроз прошло.

«Мне их не жаль»: Украинский министр назвал «мразями» жителей Донбасса

Андрей Рева выразил свое отношение к проживающим на территории ЛНР И ДНР гражданам...

Угроза или предупреждение? В правительство Зеленского могут внедрить шпиона

Именно он будет следить за тем, чтобы избранный президент не шел «на уступки» России.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ