Определился победитель конкурса «Учитель года Москвы – 2019»

Лидер московского департамента образования и науки Исаак Калина поделился комментарием относительно окончания конкурса «Учитель года Москвы – 2019». В первый раз за последние шесть лет триумф на нем праздновала женщина. Это преподаватель начальных классов школы №2033 Анна Макарова.

В своем комментарии Исаак Калина рассказал, что Анне Макаровой предстоит представлять мегаполис на всероссийском конкурсе «Учитель года – 2019», который пройдет в начале сентября текущего года в Грозном. Уже 27 апреля столичная делегация выедет на место будущего проведения финала, чтобы осмотреться и выбрать тактику, — сообщил министр.

Отметим, что победитель конкурса, лауреаты и еще четыре финалиста получили памятные подарки от партнеров состязания – ГК «Просвещение» и ВТБ. В решающем этапе участвовали 29 человек. На стадии отбора за выход в решающую стадию боролись 12500 преподавателей.







