Пользователи сети недовольны предстоящим Парадом Победы 2019 года

Несмотря на то, что парад, проводимый в День Победы, должен быть знаменательным событием для любого жителя России, в сети полно пользователей, высказывающих недовольство в сторону ежегодного традиционного парада, цель которого - почтить память погибших в великой войне. Под роликами с репетиций парада накопилось большое количество злобных комментариев.

Либеральная общественность не брезгует любым поводом, что бы окунуть в грязь Россию, в этом им помогают некоторые представители Украины а также весьма редкие голоса с Запада.

Недовольные, которые преподносят себя как российских граждан, в основе сетуют на «огромные деньги», выделяемые на праздник, и на «слабость» российской армии. Если суммировать их тезисы — на параде РФ пытается хвастаться мускулами, которых нет. Их не могут переубедить ни факты, ни даже зарубежные оценки отечественной техники — старье не имеющее шансов против западного «чудо-оружия». Таких людей абсолютно не волнует то, что Парад несет ещё и оборонительную функцию, демонстрируя потенциальному противнику мощь, и хотя бы ради этого на него стоит выделять деньги.

Украинские представители же просто брызжут оскорблениями и обвинениями что русские к победе никакого отношения не имеют, и войну выиграли американцы и англичане, а СССР вообще бы погиб без поставок продовольствия с Запада. Доводы о потерях Германии на восточном фронте или процентное соотношение поставок союзников с объемами продукции, производимымой в СССР на них также не имеют воздействия.

На этом фоне очень удивляют англоязычные комментарии. В общей массе они крайне положительны, пользователи восхищаются красотой русских солдат и техники, заранее поздравляют нашу страну с великим праздником и попросту желают добра. Лишь изредка промелькивают комментарии о «злобном Путине» или «агрессивной России».

Великий праздник впереди. На 9-ое мая вся страна будет праздновать Победу над великим врагом. Недовольные будут всегда, но их голоса потонут в криках «Ура!» и «С Днем Победы!».







