Россияне поделились мнением, с каким руководством им хотелось бы работать

Работающие люди в России предпочитают начальников с мягким типом управления.

По результатам опроса, проведенным экспертами сервиса поиска работы Superjob, примерно 83% жителей России хотят работать с мягкими руководителями.

Только один человек из двадцати предпочитает жесткий тип управления. Такие люди считают, что в компаниях с жесткой корпоративной культурой больше шансов заработать, нежели с мягкой. Также 12% респондентов не дали определенного ответа.

Мужчины гораздо чаще женщин отвечают, что выбирают руководителей с жестким типом управления: восемь и два процента соответственно. Женщин, проголосовавших за жесткий тип, невысокий процент во всех сферах.

В организациях с жестким стилем корпоративной культуры на первом месте стоят власть и успех, но эти цели не всегда достигаются честным и правильным путем. В компаниях с мягким типом руководства играет большую роль доброта, поддержка, преданность и честность.

Ранее сервис по поиску работы Rabota.ru провел опрос, в результате которого выяснилось, что 47% россиян уважает свое начальство, ненависть и презрение чувствуют четыре и шесть процентов. Более 19% относятся к руководителям безразлично. При этом было отмечено, что люди, работающие на одном месте более длительный период, меняет свое мнение по поводу безразличия и уважения в лучшую сторону, а вот ненависть не зависит от сроков сотрудничества.