Прививки не нужны: Движение антипрививочников спровоцировало эпидемию кори

Сегодня, 08:39 \\ Общество

Самая крупная эпидемия кори за четверть века зафиксирована в Соединённых Штатах. Масштабные вспышки болезни, называемой также «детской чумой», уже начали происходить в Европе, стремительно приближаясь к российской границе.

Настоящим бедствием и чумой XXI века для мировой системы здравоохранения стал массовый отказ молодых родителей от вакцинации детей, которые в большей степени подвержены инфицированию корью. Антипрививочное движение цветёт пышным цветом, в то время как коревая инфекция не отстаёт от своих «благодетелей» и с поражающе быстрыми темпами захватывает Европу и Америку.

Так, в Соединённых Штатах зафиксирована самая крупная эпидемия кори за последние 25 лет. В течение первых месяцев 2019 года официально были зарегистрированы порядка 700 случаев заражения. Куда более напряжённая эпидемиологическая ситуация наблюдается на территории Украины, где только с начала года выявлены 2464 заболевших, подавляющее число которых не были привиты. Таким образом Украина заняла лидерскую позицию среди стран Европы по уровню заражения корью.

В России в настоящий момент ситуация пока вполне стабильная, однако единичные случаи заражения в этом году всё же были зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что корь не так безобидна, как полагают противники вакцинаций. При своей крайней заразности эта инфекция может привести к летальному исходу, в связи с чем ранее являлась одной из основных причин смертности среди детей и была прозвана «детской чумой».

Цифры, приводимые Всемирной организацией здравоохранения, указывают на то, что своими призывами и махинациями с купленными справками о вакцинации противники прививок лишь усугубляют эпидемиологическую ситуацию в мире, где за этот год зафиксировано увеличение заболеваемости на 300%, и провоцируют увеличение летальности от болезней, которые, казалось бы, человечеству уже удалось победить.

Однако, ни данные ВОЗ, ни увеличение смертности среди их же детей, судя по всему, не способны убедить ярых сторонников антипрививочного движения в важности и необходимости профилактики инфекционных заболеваний. В сети уже появилась популярная точка зрения, согласно которой, нарастающая популярность антипрививочного движения это ничто иное как современная форма естественного отбора, не позволяющая людям, не наделенным умом оставлять потомство. Проблема лишь в том, что из-за пустоголовых взрослых, убежденных в том, что "прививки не нужны", вновь и вновь гибнут ни в чем не повинные дети.

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Автор - Анна Сар
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