В США победитель лотереи не стал забирать 2 млн долларов

В США один из жителей штата Техас выиграл в лотерею 2 млн долларов. Однако деньги победитель забирать не стал. Теперь по закону их направят на развитие штата, информирует CNN.

В США 27 октября в небольшом городке Колледж-Стейшн неизвестный приобрел лотерейный билет QuickPick 27. По результатам розыгрыша выяснилось, что у обладателя совпало 5 из 6 номеров. Это означало, что победителю полагалась награда в размере 2 млн долларов (чуть более 129 млн рублей). Но за выигрышем так никто и не пришел. Последний срок на предъявление прав вышел 25 апреля.

Но победитель так и не связался с организаторами розыгрыша. Несмотря на то, что сроки вышли, 2 млн долларов можно будет забрать, если выяснится, что победитель пребывал на военной службе. Однако в данное время неизвестно, имеет ли место в действительности данный факт.

Зачастую денежные суммы, которые не забрали участники розыгрыша в лотерею, направляют на реализацию программ, которые посвящены развитию штата.