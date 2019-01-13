В США победитель лотереи не стал забирать 2 млн долларов

Сегодня, 07:28 \\ Общество

В США один из жителей штата Техас выиграл в лотерею 2 млн долларов. Однако деньги победитель забирать не стал. Теперь по закону их направят на развитие штата, информирует CNN.

 В США 27 октября в небольшом городке Колледж-Стейшн неизвестный приобрел лотерейный билет QuickPick 27. По результатам розыгрыша выяснилось, что у обладателя совпало 5 из 6 номеров. Это означало, что победителю полагалась награда в размере 2 млн долларов (чуть более 129 млн рублей). Но за выигрышем так никто и не пришел. Последний срок на предъявление прав вышел 25 апреля.

Но победитель так и не связался с организаторами розыгрыша. Несмотря на то, что сроки вышли, 2 млн долларов можно будет забрать, если выяснится, что победитель пребывал на военной службе. Однако в данное время неизвестно, имеет ли место в действительности данный факт.

Зачастую денежные суммы, которые не забрали участники розыгрыша в лотерею, направляют на реализацию программ, которые посвящены развитию штата.

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Автор - Мария Титова
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