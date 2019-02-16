Для освоения школьной программы родители стали нанимать репетиторов для себя

В России родители все чаще стали нанимать репетиторов для себя. Основная цель – освоить школьную программу, чтобы помогать детям в выполнении домашнего задания. Специалисты образовательного сервиса Tutor подсчитали, что в среднем на занятия с репетитором для себя родители тратят до 144 тыс. рублей в год.

На платформе сервиса Tutor были опрошены родители школьников на предмет того, нанимают ли они репетиторов для себя. Выяснилось, что из 2 тыс. респондентов занимаются с репетитором более двух третей. В основном родители это делают для того, чтобы помогать детям и не отставать от школьной программы.

Большинство обращается за помощью в изучение английского языка (23%). 16% обращаются к репетиторам, чтобы разобраться с русским языком. Тройку лидеров замыкает математика – 15%.

Родители стали нанимать репетиторов для себя из-за того, что школьные программы модифицируются год от года. Повышенный спрос на английский язык, по мнению специалистов, говорит о том, что в классах с большим количеством учеников дети не усваивают информацию на должном уровне.

Английский язык также лидирует и в категории цены. Это один из самых дорогих предметов – около 1,5 тыс. рублей за час. В год эта сумма складывается примерно в 144 тыс. рублей. Русский язык и математика оцениваются дешевле – в среднем около 1 тыс. рублей за час.

К слову, эксперты отмечают аналогичную тенденцию и в Европе. Там родители также стали чаще обращаться к репетиторам, чтобы освоить школьную программу.