В «Яндекс» рассказали, кем мечтают работать россияне

Сегодня, 06:36 \\ Общество

К празднику труда компания «Яндекс» изучила поисковые запросы россиян и выяснила, какие профессии наиболее востребованы в данный момент. Статистика собиралась по поисковому запросу, начинающемуся с фразы «Как стать».

 

Работники компании оценивали запросы по стобалльной шкале. Результат, который встречался в запросах чаще всего, получал высших балл. Согласно полученным данным, самыми популярными профессиями в 2018 году стали профессия блогера, депутата и хакера. Отмечается, что блогерская деятельность набирает 100 баллов и больше всего привлекает россиян еще с 2017 года. Согласно сравнению с тем же 2017 годом, профессией депутата стало интересоваться гораздо больше людей.

Изучая вопросы обучения, пользователи женского пола чаще всего интересуются профессиями стюардессы, судмедэксперта и психолога. Мужчины предпочитают получать навыки программиста, пилота и вэб-дизайнера.

Помимо этого, пользователей интересует то, как стать миллионером и заработать на криптовалюте. Согласно изданию ТАСС, по уровню доходов наиболее привлекательными россияне считают деятельность блогеров и президента.

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