Банановый протест: жители Польши вышли на митинг из-за скандальной экспозиции

Сегодня, 06:04 \\ Общество

29 апреля жители Польши вышли к Национальному музею в Варшаве на митинг из-за скандальной экспозиции с поеданием банана. Видеоинсталяцию Натальи ИИ «Искусство потребления» неожиданно убрали из демонстрационного зала. После этого инцидента жители Польши подняли банановый протест.

 Ежи Мизелэк, новый директор Национального музея, распорядился о том, чтобы работа Натальи ИИ была удалена из экспозиции галереи искусств 20-21 вв. 26 апреля видеоинсталяция с поеданием банана исчезла из демонстрационного зала.

Жители Польши не оценили ограниченный случай цензуры и стали активно публиковать в соцсетях свои фотографии с поеданием банана. В протест включились все: и представители искусства, и оппозиционные политики, и простые жители страны, которые вовлекали в действо детей и животных.

Директор музея объяснил, что скандальная экспозиция была изъята по этическим соображениям: на объект жаловались родители детей, а также она оказывала негативное влияние на молодежь.

Жители Польши вышли на митинг, чтобы отстоять произведение искусства. Люди вышли с плакатами к музею и ели бананы. После данной акции скандальная работа Натальи ИИ была возвращена для обозрения посетителей. Однако посмотреть на видеоинсталяцию можно будет лишь до 6 мая. В этот срок истекает время экспозиции, и пространство всей галереи будет реорганизовано.

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Автор - Мария Титова
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